Arrivato da semi-sconosciuto, il tedesco si è guadagnato rapidissimamente la fiducia di tutti in nerazzurro: ora è una sorta di talismano, vediamo perché. Nel panorama calcistico attuale, emergono continuamente giovani talenti pronti a lasciare il segno. Questo è certamente il caso di Yann Aurel Bisseck, il difensore tedesco il cui impatto sia dentro che fuori dal campo ha catturato l’attenzione di tifosi e critici. La sua ascesa è testimoniata da un dato in particolare venuto fuori, tra l’altro, proprio nel momento in cui si è infortunato il giocatore con cui è in perenne ballottaggio. Crescita inarrestabile Dal suo arrivo in Serie A la scorsa stagione, Bisseck ha mostrato una crescita costante. La sua capacità di inserirsi efficacemente nella squadra e di contribuire in modo significativo ha impressionato sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Fu comprato dall’Aarhus, club che milita nella massima serie danese, per soli 7,5 milioni di […]

