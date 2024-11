L’ex terzino ora dirigente Federico Balzaretti loda e “avverte” la squadra nerazzurra. Federico Balzaretti ha parlato a lungo dell’Inter a Cronache di Spogliatoio. “La bravura di un allenatore oggi è sfruttare tutta la rosa e tenere tutti sul pezzo perché poi il calcio è ciclico e c’è bisogno di tutti”. “Dev’essere molto bravo il giocatore a capire che bisogna allenarsi al 100% sempre, anche quando non ti senti al 100% dentro il progetto. Capita di tutto nel calcio, pensi che Lautaro e Thuram ti porteranno a vincere il campionato e in finale di Champions e poi invece ti spuntano Correa, Taremi o Arnautovic. Sfruttare tutta la rosa è una qualità straordinaria“. Pochi dubbi, tante certezze “A me l’Inter desta sempre impressioni molto positive, per spessore e forza. I dubbi ci sono ancora, ma mi sembra molto più quadrata, più solida. In questa gara serviva solo più cinismo, perché non devi portarla sull’1-0 alla fine per quello che hai prodotto, ma è […]

