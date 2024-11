L’ex centrocampista, ora commentatore su DAZN, Dario Marcolin analizza la sfida di domenica prossima dal punto to di vista dei viola. Dario Marcolin è stato intervistato da RadioFirenzeViola per parlare di Fiorentina-Inter sebbene i viola debbano giocare stasera in Conference League. Ecco le sue impressioni sul match di domenica: “E’ una sfida da primato, tutte e due le squadre sono a pari punti ed entrambe stanno facendo un ottimo campionato”. Crescita viola “Se dell’Inter te lo aspettavi, la Fiorentina invece ha cercato prima di essere una squadra che cercava di capire quello che voleva l’allenatore, per poi diventare una squadra che gioca praticamente ad occhi chiusi”. Rivelazione “La posizione che ha di classifica la rende una delle due sorprese di quest’anno, insieme alla Lazio. Le due squadre hanno un unico comune denominatore che è il gioco palla a terra, e le squadre che lo hanno come motore di gioco possono andare lontano. Può […]

