Con Acerbi out l’olandese si è reso protagonista di prestazioni difensive impeccabili trovando anche il gol a Verona. La società nerazzurra ora pensa al rinnovo? Nel continuo alternarsi di partite, situazioni e protagonisti, il nome più rappresentarivo del momento dell’Inter è forse quello di Stefan De Vrij. L’olandese si sta dimostrando, pur non più in tenera etá un’insostituibile di Simone Inzaghi. Il giocatore nelle ultime settimane non solo ha dimostrato di essere un vero e proprio muro per la retroguardia nerazzurra ma si sta anche avvicinando a un punto cruciale della sua carriera: un potenziale rinnovo del contratto. Dimostrazione di forza Stefan De Vrij non è solo un calciatore di primo livello ma anche un appassionato di piano, che trova nel suo hobby una fonte di rilassamento ed ispirazione. La sua ultima esibizione sul campo, una prestazione magistrale contro il Lipsia in Champions League, ha evidenziato tutte le sue qualità. […]

