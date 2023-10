Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dell’Italia contro Malta

A margine della vittoria dell’Italia contro Malta, valevole come qualificazioni a Euro24 e impreziosita da un suo gol, il nerazzurro Davide Frattesi commenta così il match ai microfoni di RaiSport.

ITALIA – «Quattro gol in tre partite? Bisogna essere sempre concentrati e lavorare al 100% perché il lavoro paga sempre. In partita in corso bisogna dare il nostro contributo sempre. Spalletti è una persona che dà il massimo e pretende il massimo, con lui abbiamo alzato l’asticella».

INGHILTERRA – «L’Inghilterra a livello di singoli è superiore a noi ma in campo si va in 11. Come si ferma Bellingham? Credo sia insieme a De Bruyne il centrocampista più forte, unisce qualità con la fisicità che c’è adesso. Ma le sfide ci piacciono».

