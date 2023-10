Xavier Jacobelli ha commentato l’operato di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, dopo al vittoria contro Malta

A margine della netta vittoria per 4-0 conseguita contro Malta per le qualificazioni a Euro24, Jacobelli parla così a Sportmediaset di Spalletti e della sua Italia:

LE PAROLE- «Risposte non solo sul risultato, ma anche dal punto di vista psicologico. Il merito è Luciano Spalletti, in grado di restituire senso di appartenenza a chi scende in campo con la maglia dell’Italia.

Il cattivo odore del calcio marcio è stato scalciato a Bari anche grazie al pubblico entusiasta. Questo ci fa essere ottimisti verso martedì sera con l’impegno prevista contro l’Inghilterra a Wembley. Sulle scommesse credo che la linea più corretta da seguire sia quella del sostegno psicologico ma anche punizioni per chi abbia sbagliato»

L’articolo Spalletti, Jacobelli elogia il ct della Nazionale: «Via l’odore del calcio marcio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG