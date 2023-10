L’ex giocatore dell’Inter Hernanes ha parlato dell’attuale squadra nerazzurra e delle possibilità di vincere lo scudetto: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore dell’Inter Hernanes si esprime sul campionato di Serie A e sulla lotta scudetto, soffermandosi sulle possibilità dei nerazzurri.

INTER- «L’Inter secondo me è la squadra più forte che c’è in Italia, lo ha dimostrato la scorsa stagione vincendo due trofei e arrivando in finale di Champions League. Anche quest’anno sta mantenendo lo stesso stato di forma».

L’articolo Hernanes esalta l’Inter: «E’ la più forte in Serie A» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG