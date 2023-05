Frattesi “sbobba” la Juve: «Mi piacerebbe giocare in Premier». Il centrocampista del Sassuolo strizza l’occhio all’Inghilterra

Frattesi non pensa alla Juve, ma alla Premier League. Il centrocampista del Sassuolo, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter in cui ha segnato un gol, ha strizzato l’occhio al campionato inglese come possibile destinazione futura.

FRATTESI IN PREMIER – «Il campionato inglese mi affascina. Sappiamo che intensità hanno le squadre di Premier. Mi piacerebbe provare quell’esperienza per vedere come si lavora all’estero e ampliare il mio bagaglio».

