Christillin: «Superlega Poteva sanare i bilanci di Juve e altre». Le parole della componente del Consiglio Fifa

Christillin, tifosa della Juventus e componente del Consiglio Fifa, alla Milano Football Week è tornata a parlare del progetto Superlega.

SUPERLEGA – «Lo stato di salute del calcio italiano non è proprio tutto da gettare, ma se guardiamo i conti sappiamo quanto perde la Serie A. Il vero problema del calcio professionistico è la divaricazione sempre più alta tra costi e ricavi, costi dovuti per il 99% a stipendi e commissioni per agenti. Una delle ragioni principali della nascita della Superlega era proprio il fatto di poter sanare i bilanci delle 12 iscritte. Il problema è quello lì, ma se uno sa gestire bene, come dimostra il Napoli, i risultati arrivano. A volte si perde un po’ la testa».

