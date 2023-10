Occasione importante per Davide Frattesi che in vista della gara tra Torino e Inter potrebbe addirittura partire dal primo minuto

Come riportato oggi da QS, il centrocampista dell’Inter Frattesi potrebbe scaldare i motori per una maglia da titolare nerazzurra contro il Torino in trasferta. Non è un caso viste le prestazioni nelle ultime partite, e il minutaggio è ciò che gli serve per fare la differenza.

Serve il definitivo salto di qualità per andare a completare il reparto con Calhanoglu e Barella.

