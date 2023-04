Fresco: «Nessun timore della Juve Next Gen, vogliamo vincere». Le dichiarazioni dell’allenatore della Virtus Verona in conferenza

Fresco, allenatore della Virtus Verona, ha presentato in conferenza stampa la partita in programma domani, sabato 22 aprile, contro la Juventus Next Gen che chiuderà la regular season del campionato di Serie C, girone A.

LE DICHIARAZIONI – «Noi cerchiamo di fare un risultato che ci permetta di avere 2 partite su 3 al primo turno playoff e anche all’eventuale secondo turno. E’ una gara per noi importante. Ci sono squadre tutte forti, per noi è già importante farne. Se il Vicenza arriva secondo o terzo passa automaticamente la Juve, una in più delle nostre rimarrebbe fuori, ma noi siamo dentro. E’ tutto molto complicato. La Juve? E’ una squadra che se la fai giocare ti fa girare costantemente. Bisogna stare attenti. Noi faremo il nostro e il loro il loro. All’andata abbiamo fatto una bella vittoria. Non abbiamo timore. Chiaro che abbiamo qualche assenza e qualche diffidato e questo condiziona, ma faremo la gara per vincere».

