Continua il forte pressing del Nottingham Forest su Remo Freuler ma il centrocampista dell’Atalanta per ora non sembra convinto

Non è ancora maturo il matrimonio tra Remo Freuler e il Nottingham Forest, tutt’altro.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista svizzero dell’Atalanta per ora continua a rifiutare la destinazione in Premier League. Ma i giochi non sembrano ancora conclusi.

L’articolo Freuler Nottingham: lo svizzero per ora rifiuta la destinazione proviene da Calcio News 24.

