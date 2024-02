Sebastian Frey è intervenuto ai microfoni di TvPlay. L’ex portiere ha preso le difese di Maignan del Milan dopo le critiche

LE PAROLE – «Anche Maignan a volte viene discusso. Ha tutto per diventare un numero uno al mondo: leggo però che il Milan potrebbe non rinnovargli il contratto perché ha commesso troppi errori. Il portiere è il ruolo più bello e difficile del mondo, così come il ruolo di allenatore. Un grande numero uno del passato è Dida del Milan: finché è stato sereno era straordinario. Quando gli è venuta a mancare un po’ di tranquillità è calato molto»

