L’ex portiere Sebastien Frey ha espresso il suo parere sugli uomini più rappresentativi delle big italiane.

TV Play ha intervistato Sebastien Frey che ha detto la sua sull’inizio di questa Serie A. “Darà fastidio per lo scudetto. È abituata a vincere e a giocare ai primi posti. L’Inter ha una rosa più ampia, e se i bianconeri non si rinforzano faranno fatica. C’è una solidità difensiva e sono sempre li in agguato. Non penso vinca lo scudetto ma credo lotti per lo scudetto e darà fastidio a Inter e Milan”.

Romelu Lukaku

Sugli attaccanti della Serie A

“Lukaku ha trovato una squadra che gli ha dato fiducia e serenità. Sta facendo un grande campionato a prescindere dalle problematiche. Ha trovato continuità e sta facendo cose importanti. Immobile penso stia arrivando alla fine del ciclo magnifico con la Lazio. Ha battuto tutti i record, gli dovranno fare una statua quando cambierà o farà altre scelte. Mi dispiace vedere mettere in discussione un giocatore così emblematico. Vlahovic è in difficoltà perché fisicamente non gioca al 100%, il problema fisico lo perseguita, è spaventato. Me lo sarei aspettato trascinatore, sinceramente oggi rimane un punto interrogativo. Vale la pena investire su un ragazzo che ha un problema che si fa fatica a curare? Leao mi è piaciuto contro il PSG. Ma è molto discontinuo. Ha i colpi da fuoriclasse, ma oggi non lo è ancora perché voglio vedere conferme nelle altre partite”.

Sul turco

“L’Inter secondo me ha Calhanoglu che nel suo ruolo è uno dei più forti d’Europa, in fase offensiva e difensiva. Vedo una evoluzione e maturità, una gestione straordinaria. La qualità l’ha sempre avuta. Ritengo sia uno dei migliori”.

L’articolo Frey: “La Juventus darà fastidio in ottica Scudetto, in Calhanoglu vedo evoluzione e maturità, è uno dei migliori nel suo ruolo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG