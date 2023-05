Il doppio ex Sebastien Frey ha espresso il suo parere sull’imminente finale di Coppa Italia.

Tuttosport ha intervistato Sebastien Frey per parlare della finale di stasera Fiorentina-Inter. “L’Inter è il mio primo grande amore. Di quelli che ti rimangono dentro per tutta la vita. La Fiorentina mia moglie. La squadra che ho sposato, che ho voluto mia. Chi vince stasera La ragione dice Inter perché oggi è la squadra più forte. Ma se faccio parlare il cuore allora direi Fiorentina anche se provo ancora tanto affetto per l’Inter…”

Andre’ Onana

“Mi piacerebbe che tutte e due le squadre portassero a casa un trofeo quest’anno. Quindi se fossi sicuro che l’Inter si portasse a casa la Champions, vorrei che la Fiorentina vincesse la Coppa Italia… Samir merita tanto rispetto per la sua storia con l’Inter. Una grande storia nerazzurra. Ora Samir è arrivato alla fine della sua carriera: la chiuderà da capitano e con la possibilità di vincere un ultimo trofeo. Se lo meriterebbe davvero. Onana è il portiere moderno. Nelle due gare con il Milan in Champions mi ha ulteriormente impressionato per la sua facilità di giocare il pallone con i piedi: destro, sinistro. Sempre tranquillo, mai in difficoltà. È un giocatore a tutti gli effetti. E poi è un portiere con grande carisma“.

L’articolo Frey: “L’Inter è il mio primo amore, la Fiorentina è mia moglie, mi piacerebbe che entrambe vincessero un trofeo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG