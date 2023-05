Il tecnico nerazzurro ha incassato la fiducia e la conferma della società in vista della prossima stagione; ora però urge concentrarsi sulle finali.

L’Inter si appresta ad affrontare un avvincente finale di stagione a partire dalla finale di Coppa Italia di stasera. Simone Inzaghi è riuscito a resistere ad un momento tremendamente negativo qualche mese fa e ora è saldissimo sulla panchina nerazzurra.

Simone Inzaghi

L’allenatore è apparso molto tranquillo nella conferenza stampa di ieri, come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Ora però vietato abbassare la concentrazione perché nessun obiettivo è stato ancora centrato, per quanto manca solo 1 punto per terminare tra le prime 4 e la finale di Champions è già un qualcosa di straordinario. Evitare la sconfitta stasera permetterebbe di affrontare la gara proibitiva col Manchester City con maggiore serenità.

