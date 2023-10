Frey su Stankovic: «Futuro all’Inter? Deve farsi le ossa» Le parole dell’ex portiere nerazzurro

Sebastien Frey, ex portiere dell‘Inter, ha parlato del giovane talento nerazzurro, Filp Stankovic, in una lunga intervista a Tuttosport.

«Sarebbe bello rivedere tra due-tre anni il figlio di Dejan a San Siro, tra i pali, a difendere i colori nerazzurri. È un ragazzo ben strutturato fisicamente, reattivo, istintivo, pronto tra i pali. Nel percorso nell’Inter giovanile si è messo in mostra. Ora è giusto dargli spazio, deve giocare, farsi le ossa. Quanti anni ha A 21 anni puoi non essere ancora pronto per l’Inter. Per un portiere giocare è fondamentale. Io ci credo, vedo in lui un ragazzo molto interessante ma deve tornare dopo aver raggiunto 100-150 presenze, magari in Serie A e da protagonista. Oggi all’Inter è ancora presto, sarebbe una scommessa»

L’articolo Frey su Stankovic: «Futuro all’Inter? Deve farsi le ossa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG