Il difensore del Borussia Moenchengladbach Friedrich si è espresso su Sommer, suo ex compagno di squadra

Friedrich, intervistato da Fohlen-Hautnahm, si è espresso così su Sommer, primo obiettivo dell‘Inter per la porta.

«Yann Sommer non è passato al Bayern Monaco per diventare campione di Germania per niente. Tutti conoscono le loro qualità. Anche Jonas Omlin ha qualità. Le azioni che ha creato per noi erano davvero fantastiche. Yann Sommer è davvero bravo con la palla».

L’articolo Friedrich: «Sommer? Grandi qualità, non è andato al Bayern per caso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG