Balogun resta uno dei nomi caldi riguardo l’attacco dell’Inter: l’attaccante finisce nel mirino di Zhang

Secondo il quotidiano Il Giorno, Balogun, nell’ultimo anno in Francia allo Stade Reims piace parecchio al presidente Steven Zhang anche per motivi di strategia e immagine, vista la provenienza da un Paese come gli States in cui l’Inter sta cercando investitori da molto tempo.

Il nome dell’attaccante di proprietà dell’Arsenal resta dunque fortemente nel mirino.

L’articolo Balogun, Zhang spinge anche per motivi d’immagine proviene da Inter News 24.

