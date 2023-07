Il commentatore DAZN ed ex calciatore Simone Tiribocchi si è espresso così sul futuro di Scamacca, conteso da Inter e Roma

Tiribocchi si è espresso così su Scamacca e il suo futuro con Roma o Inter:

«Vedo meglio Scamacca alla Roma di Morata, è un giocatore di personalità e carattere, anche se per lui al West Ham non è stata una stagione facile. Resta il fatto che sarà il prossimo centravanti dell’Italia e alla Roma può tornare utile rispetto Morata che negli ultimi metri è un po’ leggerino. Inter e Roma Ha le qualità per fare bene in entrambe».

L’articolo Tiribocchi: «Scamacca può far bene sia con Inter che Roma, sarà il ‘9’ dell’Italia» proviene da Inter News 24.

