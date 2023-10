Kaio Jorge ha lavorato oggi parzialmente in gruppo: il report dell’allenamento del Frosinone in vista della sfida al Bologna

Il Frosinone si prepara in vista della sfida contro il Bologna della prossima domenica pomeriggio. Di seguito il report dell’allenamento.

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Bologna. Attivazione, lavoro di forza in palestra diviso in gruppi e serie di combinazioni e conclusioni in porta in campo, questo il programma odierno. Assenti Oyono, Cuni e Kvernadze impegnati con le rispettive Nazionali. Parzialmente in gruppo Kaio Jorge. Differenziato per Kalaj e Caso. Personalizzato per Gelli. Terapie per Harroui. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta allo stadio ‘Benito Stirpe’.

