Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

SERIE B – «È stata una grande soddisfazione, principalmente per il nostro presidente, il nostro allenatore, i giocatori e la città di Frosinone. Per la prima volta siamo arrivati primi, quindi è stata una cavalcata bellissima e siamo strafelici».

KVERNADZE – «Arriverà domenica, lunedì farà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Con la società siamo già d’accordo, l’unica cosa che ha in comune con Kvaratskhelia è il procuratore. È un ragazzo molto interessante, noi ci crediamo molto. Lo abbiamo preso e speriamo che ci dia delle soddisfazioni. Con Brescianini siamo quasi vicini, speriamo di limare dei dettagli e sarà un giocatore del Frosinone».

DI FRANCESCO – «È un allenatore bravo, lo ha dimostrato, io ci ho lavorato due anni con lui. Per me quando lavoravamo assieme era il numero 1 in Italia, non penso che sia diventato un brocco. Per me Di Francesco è bravissimo, è un allenatore di livello molto superiore, va data la confidenza di venire con me a Frosinone in una piccola realtà. Io sono convinto che ci farà divertire, sia a noi come società, sia a Frosinone come città».

