Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato ai microfoni di TMW. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Turati per me è un predestinato. Lo vedo il futuro portiere della Nazionale, se la giocherà con loro due. È molto forte, del 2001, ed è un protagonista. Se lo godrà il Sassuolo e spero anche la Nazionale. Soulé? È un giocatore che ha grande qualità e di prospettiva. Ha la fortuna di avere due passaporti, quello italiano e quello argentino e io, egoisticamente, spero che possa scegliere la nostra Nazionale. Poi dipende da lui ma io lo spero. A oggi la Juventus non ci ha chiesto nulla. Speriamo che rimanga con noi ma non si può prevedere cosa succederà a gennaio. Adesso è un giocatore del Frosinone e il Frosinone se lo gode».

