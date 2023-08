Le parole di Jaime Baez, attaccante del Frosinone, in vista del debutto in Serie A contro il Napoli: «Li affronteremo con tanta motivazione»

Jaime Baez ha parlato a TuttoFrosinone.com dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa e in vista del debutto dei ciociari contro il Napoli in campionato. Di seguito le sue parole.

NAPOLI – «La prossima settimana si affronta con tanta motivazione. Il lavoro che dobbiamo svolgere dovremo farlo mettendoci dentro tanta voglia. Dovremo essere motivati e concentrarci sul lavoro. Questo è quello che paga alla fine».

COPPA ITALIA – «È stata una partita complicata, loro si sono messi bene in campo e mi è piaciuto il fatto che abbiamo tentato sempre di giocare senza forzare troppo le iniziative. Loro hanno fatto un bel lavoro a sporcarci tante giocate. Quell’idea di essere sempre propositivi è stato l’aspetto migliore della partita».

GRUPPO – «Credo tanto nel lavoro di gruppo, penso sia una delle cose più importanti nel calcio. Quando c’è un bel gruppo è possibile arrivare a risultati positivi. Questo successo è molto importante perché vincere aiuta a vincere. Essere partiti con un risultato positivo credo sia molto importante per la mentalità che vogliamo raggiungere».

GROSSO E DI FRANCESCO – «Sono due allenatori che amano proporre gioco. Hanno cose in comune ma anche cose diverse. Dobbiamo seguire ciò che dice il mister per raggiungere risultati positivi».

