Marvin Cuni, attaccante, è arrivato in mattinata in Italia: ecco il nuovo colpo per il Frosinone. Le ultime

Marvin Cuni è in Italia. Il nuovo attaccante del Frosinone è arrivato nella mattinata di oggi a Roma, prima di trasferirsi nel capoluogo ciociaro per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Come ricorda Sky Sport, il tedesco arriva in Italia a costo zero, ma con una percentuale sulla futura rivendita in favore del Bayern Monaco.

