Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

BOLOGNA FROSINONE – «Sono contento di come si è allenata la squadra. Non ho avuto Cuni, Kvernadze e Oyono, che ha giocato tutti i minuti in nazionale. Non ci saranno sicuramente Caso, Gelli e Harroui. Per quanto riguarda gli altri, si alleneranno e dopo la rifinitura valuterò. Kaio Jorge è recuperato, ieri e l’altro ieri si è allenato col gruppo. I tempi di recupero degli indisponibili vanno valutati. Il Bologna è una squadra forte, che ha ottenuto risultati importanti: lì c’è un grande allenatore oltre a giocatori di spessore, come ad esempio Orsolini. Il pari che hanno ottenuto con l’Inter è la riprova che si tratta di una grande squadra. Tatticamente ho già impostato tutto, devo soltanto scegliere chi scenderà in campo».

SOULE‘ – «Il pranzo offerto? Quanto hanno mangiato (ride, ndr). Hanno pagato Soulé e Mazzitelli».

SCOMMESSE – «Credo debbano parlare persone competenti. Posso dire che il discorso andrebbe differenziato tra chi combina i risultati e chi è ludopatico. È diverso quando si paga qualcuno per alterare il risultato della partita, questo è peggio. Ho educato mio figlio in un certo modo, quando non gioca a calcio legge… Sento tanto falso moralismo: va fatto capire che ci sono errori che non vanno commessi, bisogna essere costruttivi e non distruttivi».

