Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta.

PAROLE – «Non ho sentito Nainggolan, l’ha sentito un mio collaboratore. Con Radja ho un rapporto stupendo ma per ora non lo abbiamo preso in considerazione perchè con la società cerchiamo calciatori di prospettiva. Radja è un calciatore molto differente in tal senso. Ho un rapporto stupendo con lui ma di Frosinone non abbiamo parlato. Cheddira è tra i convocati e come tutti può giocare dal primo minuto. Nell’ultima settimana si era allenato poco a Bari ma aveva giocato tutte le amichevoli».

