Frosinone, Genoa e Cagliari: le partenze delle neopromosse in vista dell’imminente nuova stagione di Serie A

Frosinone, Genoa e Cagliari sono le neopromosse del campionato che va ad iniziare nel weekend e tutte e hanno fatto bene in Coppa Italia. É del tutto evidente che stiamo parlando di una formazione che ha vinto il precedente torneo della Serie B e quindi si porta dietro qualche consapevolezza in più del proprio valore; al contempo, le altre due sono due club storici del nostro calcio, il cui anno in cadetteria potrebbe anche avere funzionato come reset di scorie accumulate in precedenza. Di conseguenza, molto più dei ciociari, liguri e sardi sono attesi a una stagione che vada oltre la mera permanenza nel massimo campionato, è lecito che le loro piazze si aspettino di più, in relazione anche al grande entusiasmo che stanno sprigionando (quanti genoani sono giù pazzi per Mateo Retegui?).

Come sarà il loro apprendistato al nuovo torneo? Andiamo ad analizzare gli impegni del calendario.

FROSINONE – Si parte con due incontri in casa, prima il Napoli e poi l’Atalanta. Per Di Francesco è un ritorno al calcio che conta che deve essere considerato un’opportunità: nessuno potrebbe condannarlo se non raccogliesse punti, al contrario un’impresa farebbe di lui l’uomo del momento. Soprattutto se fermasse i campioni d’Italia. Dopo c’è il viaggio a Udine e Sassuolo davanti al proprio pubblico, al confronto sembrerà una corsa in discesa.

GENOA – Fiorentina in casa, Lazio all’Olimpico, Toro ancora fuori e Napoli a Marassi: per Gilardino è un battesimo non banale, dove però qualcosa si potrebbe anche raccogliere. La massima curiosità riguarda l’attacco. Dopo i 4 gol (a 3) dell’esordio in Coppa Italia, quanto riuscirà a esprimere il proprio potenziale offensivo contro formazioni tutte da parte sinistra della classifica, due delle quali big di Champions?

CAGLIARI – Una situazione leggermente migliore rispetto agli altri rossoblu. Si a Torino con i granata, poi in casa con l’Inter, si va a Bologna e si ospita l’Udinese. Una grande, 3 ottime formazioni. Ranieri sa come fare per cogliere una vittoria da qualche parte.

