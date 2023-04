Le parole di Fabio Grosso dopo il pareggio del Frosinone nella sfida contro il Cagliari: «Dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto»

Fabio Grosso ha parlato dopo il pareggio del Frosinone in casa del Cagliari per 0-0. Di seguito le sue parole.

«Per fare risultato qua dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto. Venivano da delle partite importanti e nel finale abbiamo provato anche a trovare la vittoria. Non ci siamo riusciti ma siamo stati bravi a rimanere in gara e portare a casa un risultato positivo. Promozione? Un punto in più e una partita in meno. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e guardare il presente. Nel primo tempo abbiamo affrontato un avversario che in casa parte forte. Siamo stati bravi a mantenere i ritmi giusti e a rimanere in gara. Complimenti a tutti i ragazzi»

L’articolo Frosinone, Grosso: «Promozione? Un punto in più, una partita in meno» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG