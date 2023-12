Frosinone Juve, Allegri non cambia: ha già deciso chi giocherà a centrocampo allo Stirpe dalle 12:30. Le ultime

Allegri con ogni probabilità non apporterà modifiche al centrocampo della Juve che dalle 12:30 scenderà in campo allo Stirpe contro il Frosinone.

In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Rabiot si riprenderà il posto da titolare al posto di Miretti dopo aver saltato la partita col Genoa. Per il resto, Allegri è intenzionato a confermare Cambiaso e Kostic sulla fasce, Locatelli in regia e McKennie nel ruolo di mezzala destra. In panchina andrebbero i vari Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia e Weah.

