Frosinone Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dallo Stirpe nel match della 23ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Frosinone Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dallo Stirpe, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24.

18:00 – Inizia il match

18:15 – Pioli dialoga molto con Leao, cerca di stimolarlo e spronarlo. Fin qui il numero 10 rossonero non si è ancora acceso

18:18 – OLIVIER GIROUD! Grande stacco su cross di Leao, utile a sbloccare il match! Esulta anche Pioli in panchina, sguardo rivolto verso i suoi assistenti, spalle al campo e pungi chiusi, stretti per gioire dopo il gol.

18:23 – Calcio di rigore per il Frosinone! Pairetto non ha dubbi, è fallo di mano di Leao. Lo spiega anche a Calabria: “aveva il braccio largo è rigore netto” il labiale dell’arbitro ripreso dalle telecamere

18:30 – Pioli ha chiesto ai sui difensori centrali di tagliare e velocizzare la manovra di gioco, devono cercare Loftus Cheek tra le linee

18:31– Pulisic durante un contropiede dei rossoneri non riesce a controllare il pallone, scivola sul più bello, se la prende con il terreno di gioco e scaraventa con rabbia un ciuffo d’erba che gli è rimasto tra le mani dopo la caduta

18:37 – Seck esce dal campo dopo aver subito l’intervento dello staff medico in seguito all’intervento di Gabbia. Passa vicino alla panchina di Pioli e il labiale dell’allenatore ripreso dalle telecamere è inequivocabile: “oh dai, stai sempre a terra, dai”

18:47 – Pioli a colloquio con Vulcano per rivedere i movimenti della difesa in entrambe le fasi di gioco

18:51 – Finisce il primo tempo

19:05 – Ibrahimovic torna in tribuna prima dell’inizio del secondo tempo dopo essere sceso negli spogliatoi all’intervallo

19:06 – Inizia il secondo tempo

19:10 – Reijnders si dispera – Pairetto gli mostra il giallo dopo un intervento in ritardo in scivolata. L’olandese, consapevole di essere in diffida si mette le mani nel capelli per il rammarico, nel rialzarsi mantiene anche la testa bassa. Salterà il Napoli

19:13 – Giroud si lamenta con Pairetto per un controllo di mano di Romagnoli nei pressi dell’area di rigore del Frosinone, per l’arbitro non c’è nulla. L’attaccante del Milan allora chiede una confessione al difensore, soffermandosi a dialogare con lui. Quest’ultimo nega tutto.

