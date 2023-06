Funerale Berlusconi: si va verso i funerali di Stato nel Duomo. Le ultime sull’ultimo saluto all’ex presidente

Secondo quanto riportato dall’ANSA, si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi. La certezza si avrà quando saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati.

Per quanto riguarda la camera ardente, invece, ancora non ci sono novità. Al momento, Ignazio La Russa ha dato la disponibilità del Senato per allestire la camera ardente. Si attende solo la decisione definitiva della famiglia dell’ex presidente rossonero.

GUARDA QUI IL VIDEO RICORDO DI SILVIO BERLUSCONI

The post Funerale Berlusconi: si va verso i funerali di Stato nel Duomo. Le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG