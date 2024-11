Il Milan lo ha messo nel mirino con il benestare di Fonseca. Potrebbe essere lui il prossimo colpo rossonero.

Nel panorama calcistico italiano, il calciomercato non si ferma mai. Tra strategie future e scelte mirate, i club della Serie A lavorano con costanza per rafforzare i propri organici, in vista di nuove stagioni all’insegna del successo.

Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, si proietta già verso la prossima stagione, mettendo nel mirino un giocatore chiave della Fiorentina che potrebbe presto vestire il rossonero. Sarebbe già pronto il piano d’azione.

La situazione attuale del Milan

Dopo un periodo denso di impegni e di emozioni, culminato con una significativa vittoria contro il Real Madrid, il Milan si appresta a proseguire il proprio cammino in Serie A. Il prossimo impegno vedrà i rossoneri affrontare il Cagliari, in una partita che rappresenta un’importante occasione per accorciare le distanze dalle squadre di vertice. Questo clima di rinnovato entusiasmo si combina con le ambizioni di mercato, delineando le prospettive future del club.

Assalto al talento della Fiorentina

Il Milan ha palesato di avere una rosa con alcune lacune che il mercato estivo non ha colmato come si aspettava la società e Fonseca. Nasce proprio da qui l’interesse del Club di Via Aldo Rossi, suggerito anche da Fonseca, per il talento della Fiorentina. Il Milan – scrive Milanlive.it – non nasconde il proprio interesse per Dodò, elemento chiave della difesa della Fiorentina. La squadra di Fonseca, infatti, si prepara a salutare Davide Calabria, ex capitano ormai ai margini del progetto tecnico, principalmente a causa di problemi fisici e della scadenza imminente del contratto. In questo contesto, l’inserimento di un giocatore del calibro di Dodò potrebbe significare un decisivo salto di qualità, soprattutto in considerazione dell’intenzione di Fonseca di formare una coppia di terzini interamente brasiliana, insieme a Emerson Royal. Per concretizzare l’acquisto di Dodò, il Milan ha già delineato una strategia di trattativa che potrebbe includere il cartellino di Yacine Adli, attualmente in prestito alla Fiorentina. Il centrocampista francese sta dimostrando il suo valore nella squadra viola, che potrebbe decidere di riscattarlo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. La proposta del Milan prevede di rinunciare a questa somma, aggiungendo circa 5 milioni di euro per facilitare l’arrivo del terzino destro, in una mossa che evidenzia la volontà di investire sul serio per rinforzare la rosa.

Paulo Fonseca

Sguardo al futuro

Con l’avvicinarsi delle decisive battute finali della stagione, il Milan si muove già sul fronte mercato con decisione, puntando su giocatori in grado di apportare un contributo sostanziale alla squadra. Il possibile arrivo di Dodò dalla Fiorentina rappresenta non solo un’occasione per rafforzare la difesa rossonera, ma anche la dimostrazione di un progetto tecnico che guarda al futuro, consolidando la propria identità con scelte mirate e ambiziose.

