Furlani ha deciso: annuncio ufficiale imminente! Svolta autoritaria al Milan, tutto su di lui

L’aria dei grandi cambiamenti cominciava a sentirsi in quel di Via Aldo Rossi. Il Milan intende voltare pagina in modo netto e deciso, ma prima c’è da concludere il campionato e una stagione che può e deve regalare soddisfazioni, per dare un avvio migliore possibile al nuovo corso. La trasferta di Napoli, però, si tinge di giallo, con uno dei titolarissimi di Conceição a rischio per via di un infortunio. La sua presenza è incerta, e l’eventuale assenza potrebbe complicare ulteriormente una sfida già di per sé difficile al Maradona.

Furlani al comando la voce di mercato boom

Furlani, come detto nelle ultime settimane, è passato al timone della barca rossonera e molte delle scelte future del Club dipenderanno da lui. Proprio in queste ore è filtrata una notizia che fornisce un’indicazione chiarissima sul futuro: una decisione è ormai presa, e manca solo un ultimo passaggio prima di renderla ufficiale a tutti gli effetti. Sul fronte mercato, invece, spunta una conferma dall’estero che farà sobbalzare dalla sedia i tifosi: il Milan sarebbe in trattativa per un nuovo bomber top da affiancare a Gimenez, un colpo che potrebbe alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni rossonere.

La scelta del nuovo DS sembra ormai presa in quel di Via Aldo Rossi. Simone Cristao, collega di Radio Rossonera, attraverso un tweet sul proprio profilo X ha svelato alcuni retroscena sulla nomina del nuovo Direttore Sportivo del Milan. In particolare ha evidenziato: “Paratici si avvicina al Milan, l’incontro è già avvenuto con Furlani nelle scorse ore, ma emergono ancora problemi e voci interne contrarie (superabili) relativi alla squalifica”. Insomma, da quanto emerso, sembra che ormai ci sia solo da aspettare il sì definitivo per l’annuncio ufficiale. A meno di clamorose sorprese, Paratici sarà il nuovo DS del Milan, pronto a dare il suo contributo al progetto rossonero.

