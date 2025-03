“Allarme rosso” a Milanello, rischia di saltare Napoli-Milan! Conceicao sulle spine: le condizioni del rossonero

“Allarme rosso” a Milanello, rischia di saltare Napoli-Milan! Contro Conte sarebbe durissima senza di lui: le condizioni del rossonero.

Sono ore di attesa febbrile a Milanello. Dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di rituffarsi in campionato, con il Napoli al Maradona ad aspettare il Milan alla ripresa. L’aria che si respira è di profondo cambiamento, con ogni mossa che sembra indirizzata verso una nuova era. Tra le questioni più calde, emerge la posizione di Conceição, per cui si parla di “decisioni” davvero forti da parte del Club. Le prossime mosse potrebbero essere decisive, con il Milan pronto a prendere scelte significative per il futuro della squadra e del tecnico.

Doppio colpo Furlani e la paura per Napoli

La sfida del Maradona si annuncia più in salita che mai, con un rossonero di spicco della rosa di Conceição che potrebbe dare forfait, rappresentando un’assenza davvero pesantissima per il Milan. Per il futuro, però, Furlani è già al lavoro e, da quanto trapela, potrebbe chiudere a breve un doppio colpo: l’arrivo di un nuovo Direttore Sportivo e di un top player che andrebbe a rafforzare ulteriormente la rosa. Il nuovo DS, scelto per guidare la rivoluzione a Milanello, sembra pronto a portare con sé il giocatore desiderato, aprendo nuove prospettive per il futuro rossonero.

“Allarme rosso” a Milanello, rischia di saltare Napoli-Milan! Le condizioni

Le ultime sulle condizioni del rossonero le fornisce Peppe Di Stefano, che, in diretta su Sky, annuncia: “I medici del Milan valuteranno le condizioni di Santiago Gimenez non appena rientrerà a Milanello. Credo non sia nulla di preoccupante, ma chiaramente sarà da valutare se si tratti soltanto di una botta, un affaticamento muscolare o se ci sarà dell’altro”. L’incertezza regna ancora, ma per ora il Milan rimane fiducioso, in attesa di ulteriori accertamenti sullo stato fisico dell’attaccante.

Leggi l’articolo completo “Allarme rosso” a Milanello, rischia di saltare Napoli-Milan! Conceicao sulle spine: le condizioni del rossonero, su Notizie Milan.