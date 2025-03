Terremoto Conceicao al Milan, decisione presa in queste ore: comunicazione immediata al mister, il Club non aspetta

Terremoto Conceicao al Milan, decisione presa in queste ore. La scelta del Club sembra più ferma e risoluta che mai.

Il Milan non intende più aspettare: le decisioni importanti sono già state prese. Furlani è al lavoro per costruire l’organigramma e la squadra del domani, con scelte forti e autorevoli. La rivoluzione sarà totale, a partire dalla società. Il nome di Paratici è in cima alla lista della spesa rossonera, perché con lui al Milan si potrebbero aprire le porte di Milanello per un top player capace di cambiare le sorti della squadra. L’ambizione è alta, e il club è pronto a fare il salto di qualità, rafforzando ogni settore e puntando a obiettivi sempre più grandi.

Lo “scambio” con Theo e la voce su Conceicao

Il prossimo mercato, seppur ancora non iniziato, sta già entrando nel vivo per il Milan. Molti giocatori lasceranno Milanello, con nessuno che può considerarsi intoccabile. Per Theo Hernandez, si parla di un clamoroso scambio con un giocatore che sta incantando l’Europa con gol e giocate da fuoriclasse, attirando l’attenzione di grandi club. La vera svolta, però, potrebbe arrivare in panchina, con una scelta ormai presa, ma davvero inattesa. Il Milan è pronto a sorprendere tutti, con un cambiamento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, tra rinnovamento e ambizioni concrete per il futuro.

Conceicao, in una recente intervista, aveva fatto capire che avrebbe avuto bisogno di tempo per trovare la quadra di una squadra presa in corsa, con poco tempo anche per poter lavorare con continui impegni infrasettimanali. Il Milan però non intende concedere al tecnico ulteriore tempo, ma vuole solo risultati. Non sorprende infatti che oggi Tuttosport, sulle proprie colonne, abbia svelato il piano del Club. In particolare una delle condizioni essenziali affinché Sergio Conceicao possa continuare il suo lavoro con il Milan riguarda i risultati che la squadra dovrà ottenere in questo finale di stagione. In particolare, la qualificazione alla prossima Champions League appare come un obiettivo cruciale, vista anche la distanza di sei punti dalle squadre che attualmente occupano le posizioni idonee, con cinque avversari da superare. Un altro traguardo importante è rappresentato dalla Coppa Italia, una competizione nella quale il Milan non arriva alla finale ormai dal 2018 e non vince dal lontano 2003. Quest’anno, per accedere all’ambita finale, il Milan dovrà avere la meglio sull’Inter nelle due sfide di semifinale.

