L’ad rossonero Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della preview del Fourth Kit con la Puma

Dall’inviato Daniele Grassini – Intervenuto a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera, l’ad rossonero Furlani è intervenuto ai media presenti. Tutte le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Noi abbiamo un progetto a San Donato e andiamo avanti per la nostra strada. È un iter lungo e tra i vari svantaggi che abbiamo è che in Italia si fatica a investire nelle infrastrutture».

PERIODO DIFFICILE – «Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Piano piano stanno rientrando tutte e le ultime partite sono andate bene, quindi dita incrociate e speriamo».

«Noi andiamo in campo ogni partita per vincere».

SU LEAO – «Rafa è stato sfortunato davanti alla porta, il gol arriverà».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Io è tutto gennaio che vi dicevo che non doveva arrivare necessariamente qualcun altro. Siamo contenti che sia tornato Gabbia che è molto in forma, abbiamo Simic, Kjaer. Non compriamo per comprare. L’emergenza sta passando».

QUARTA MAGLIA – «È molto bella».

SU PIOLI – «Pioli è il nostro mister, la società è con lui. L’ha ribadito anche Zlatan. Siamo fortunati di averlo e grati di quello che ha fatto il Milan fino ad ora».

SU GIROUD – «Olivier è un grande campione, è venuto all’inizio con un contratto da due anni poi ha fatto così bene che abbiamo deciso di proseguire per un anno e sta facendo ancora bene».

SU MILAN NAPOLI – «È un bel match, noi siamo in forma. I nostri ragazzi proveranno magari a vincerla di nuovo negli ultimi minuti».

JOVIC LO HA STUPITO – «Non mi ha assolutamente stupito, me lo aspettavo così».

