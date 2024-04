L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha detto la sua sul brutto momento che sta attraversando il club rossonero.

Giorgio Furlani ha parlato a DAZN della situazione di transizione del Milan. “Leao un giocatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole rimanere al Milan. Quindi rimane”.

Sull’allenatore e sui risultati

“Noi abbiamo un allenatore e si chiama Stefano Pioli. Siamo focalizzati sul finire bene la stagione. Non è andata come speravamo, semplicemente perchè siamo il Milan e vogliamo vincere, ma comunque siamo al secondo posto. Ora vogliamo tenerci stretta questa posizione fino alla fine. Ci sono troppe voci su cambi di allenatore, mercato e tutta un’altra serie di cose. Per carità, fanno parte del gioco. Ma noi siamo focalizzati sul lavoro vero, non a queste voci”.

Sul possibile arrivo di Lopetegui sulla panchina rossonera

“Sono state fatte decine di nomi. Noi stiamo già programmando il futuro, con il mercato vogliamo rafforzare la squadra. Come detto quest’anno non abbiamo vinto, ma è quello l’obiettivo”.

L’apporto dello svedese

“Zlatan è stato un campione in campo e sta dimostrando di esserlo anche fuori. È una persona intellingete, curiosa, che porta tantissima esperienza di calcio in club e paesi diversi. Le sue idee e le sue opinioni sono assolutamente fondamentali nelle decisioni che riguardano il club”.

Come migliorare la squadra

“Non fate domande tecniche a me, di questo parleranno Zlatan o Jeoffrey. L’importante è migliorare questa squadra e cercare di ottenere traguardi e vittorie in futuro”.

Sui tifosi

“Ci hanno sempre sostenuto, dico sempre che sono i migliori tifosi al mondo e siamo grati e fortunati ad averli. Sono un patrimonio del club e fondamentali per noi. Se sono insoddisfatti è perchè loro sono ambizioni come lo è il club. Dobbiamo fare meglio per ottenere i traguardi che vogliono loro e che vogliamo anche noi”.

