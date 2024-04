L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha divulgato le ultime notizie sui possibili prossimi allenatori di bianconeri e rossoneri.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha sottolineato come la tifoseria del Milan non sia d’accordo con la scelta della società che potrebbe aver deciso di affidare la successione di Pioli a Julen Lopetegui. “Sul campo si è visto come le due squadre stiano arrivando stancamente alla fine dei due cicli con Allegri e Pioli. Adesso ci sarà lavoro duro per le due proprietà per non sbagliare le scelte. La scelta dell’allenatore sarà fondamentale”.

Qui Juve

“In casa Juventus l’identikit dell’allenatore è quello di Thiago Motta. Sappiamo che sarebbe piaciuto anche al Milan, ma i bianconeri si sono mossi prima”.

Furlani Milan

Brutta situazione al Milan

“Per il Milan, invece, c’è questo nome di Lopetegui che abbiamo fatto anche sabato come profilo più avanti di tutti, ma non piace, non scalda la gente, non scalda nessuno, o almeno la maggior parte della tifoseria. Bisognerà capire quanto poi la proprietà, che è un po’ sotto tiro in questa fase come si nota da comunicato di oggi della tifoseria organizzata, senta l’influenza della gente nel fare quella scelta definitiva, definendo un allenatore piuttosto che un altro”.

Gli scenari

“La parte tecnica è andata avanti con Lopetegui. Ha avuto già dei contatti e ha anche raggiunto una sorta di accordo ecnomico e tecnico. Poi l’ultima parola spetta sempre a Cardinale. Se lui darà l’ok definitivo, si andrà con Lopetegui, ma non siamo nella sua testa. Sicuramente Lopetegui è quello nella lista del Milan che è andato più avanti nei contatti. Credo che la proprietà farà un’analisi più globale per cercare di capire se è davvero lui l’uomo giusto a cui affidare il Milan del futuro. La scelta deve essere ponderata“.

