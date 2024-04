Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è soddisfatto a metà del pareggio a reti bianche scaturito ieri a Torino contro i rossoneri.

Massimiliano Allegri a DAZN ha parlato commentato così Juventus-Milan; ecco le sue dichiarazioni sullo 0-0 dell’Allianz. “Dobbiamo migliorare sui passaggi, sbagliarne di meno, ma ci stiamo lavorando. I dati dicono che creiamo sempre 4 o 5 occasioni da gol, ma le partite durano 90 minuti”.

La sostituzione di Vlahovic

“Sostituzione normale, aveva fatto bene ma abbiamo giocato tante partite. Non era una bocciatura, in quel momento avevo bisogno di gente fresca in avanti”.

La sua filosofia

“Io sono un amante dei giocatori tecnici, sono cresciuto con un allenatore che non amava i moduli ma parlava solo dei giocatori. In questo momento devo solo pensare al finale di stagione cercando di dare equilibrio alla squadra. Una vittoria ci darebbe fiducia e il secondo tempo è stato giocato bene. Nel calcio si può giocare in tanti modi, c’è una rosa che va valutata per capire se va rafforzata”.

Foto Antonello Sammarco/Image Sport

Il momento attuale dei bianconeri

“Sono contento del lavoro fatto dai ragazzi finora e abbiamo due obiettivi: Champions e Coppa Italia. Non è facile giocare in questi momenti alla Juventus, perché è un momento di crescita con partite pesanti”.

Il ballottaggio Yldiz-Chiesa

“Il turco è un giocatore diverso rispetto a Chiesa. Come gli dai la palla lui la stoppa e ha grande tecnica”.

L’articolo Allegri: “Creiamo 4 o 5 occasioni ma sbagliamo i passaggi, una vittoria ci avrebbe dato fiducia” proviene da Notizie Milan.

