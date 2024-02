L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, lancia la sfida ad Inter e Juve per l’obiettivo scudetto in Serie A

Intervenuto a Milano, presso lo Spazio Maiocchi nel corso dell’evento organizzato per la preview della quarta divisa rossonera, l’ad rossonero Furlani non si nasconde sugli obiettivi. messaggio per Inter e Juve?

PERIODO DIFFICILE – «Eliminazione Champions? E’ andata come andata. Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e siamo anche stati sfortunati per la questione infortuni, ma adesso piano piano stanno rientrando tutti. Le ultime partite sono andate bene. Ora dita incrociate e speriamo di finire la stagione bene. Noi comunque andiamo in campo ogni partita per vincere. I conti si fanno alla fine».

