Le parole di Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato a margine dell’evento per promuovere il rinnovo della partnership tra il club rossonero e Snaitech. Ecco cosa ha detto ai media presenti:

«Ringrazio Fabio, ringrazio il team di Snaitech e tutti quelli che lavorano a Snaitech. È una partnership che va avanti da 13 anni. Siete stati con noi in periodi belli e meno belli e quelli che verranno. Grazie di tutto questo, oggi è un giorno molto importante: diventate Premium Partner del Milan. Ci aiutate sul bilancio, quindi grazie (ride, ndr). Siete un modello, siete una società gestita così bene tanto che in passato ho provato a comprarla ma non ci sono riuscito»

INIZIO DI STAGIONE – «È stato un bell’inizio, ma vedremo a giugno, è ancora presto. Devo dire che mi piace molto il gruppo e lo spirito che si è creato, sia a Milanello che sul campo: per questo ringrazio il mister, i giocatori e tutto lo staff. La stessa cosa si vive a Casa Milan, dove c’è un grande spirito e un lavoro di gruppo, ed è lo stesso atteggiamento che spero di portare in questa collaborazione con Snaitech.»

