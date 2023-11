Furlani traccia una linea: «Ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo». Le parole del CEO del Milan

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della vittoria contro il PSG. Ecco le parole del Ceo del Milan:

«Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C’è unità di intenti tra tutti. Vincere in Champions è piacevole e importante: spero tracci una linea. Una vittoria contro la squadra più ricca d’Europa ci fa particolarmente contenti».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI FURLANI

The post Furlani traccia una linea: «Ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG