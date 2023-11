Thiaw convocato con la Germania: sarà a disposizione per queste due sfide. Le ultimissime sul difensore del Milan

Malick Thiaw è stato convocato dalla nazionale tedesca per le prossime due sfide in programma durante la prossima sosta per le nazionali.

Il difensore del Milan sarà dunque a disposizione della Germania in occasione delle sfide in programma contro Austria e Turchia.

