Allegri applaude le italiane in Europa: «Si tende a sminuire ma…». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa pre Juve-Cagliari

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cagliari, Allegri ha parlato così dei risultati ottenuti dalle squadre italiane in Europa. Le parole dell’ex Milan.

RISORGIMENTO ITALIANO IN EUROPA – «Si tende un attimino a sminuire il valore che abbiamo. Le squadre italiane hanno sempre fatto buoni percorsi in Europa, anche ora stanno facendo bene e sono molto contento. Anche noi dobbiamo avere l’obiettivo chiaro di tornare in Champions perché è una vetrina importante».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE JUVENTUS-CAGLIARI

The post Allegri applaude le italiane in Europa: «Si tende a sminuire ma…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG