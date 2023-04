Paulo Futre è stato una delle stelle del calcio portoghese e alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida tra Benfica e Inter

Paulo Futre è stato una delle stelle del calcio portoghese dell’altro secolo ed è uno dei più interessati alla sfida del Da Luz di stasera avendo giocato nel Benfica e prima nel Porto. In Italia lo abbiamo visto alla Reggiana e al Milan, purtroppo zavorrato dagli infortuni. Ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

QUARTI – «Tra Champions ed Europa League sono quarti apertissimi. Tifo sempre le squadre della mia nazione, a maggior ragione questa volta: come milanista “gufo” Inter e Juve…»

RITORNO A SAN SIRO – «San Siro è leggenda, ma anche il Da Luz lo è: l’eliminatoria va vista come una finale unica, da 180′, da brividi. E chi riuscirà ad andare avanti può puntare dritto alla Coppa, a prescindere dalle big dell’altro lato del tabellone. Ovviamente vorrei una semifinale Benfica-Milan, perché mi sento rossonero nonostante tutto. Come dice il mio amico presidente del Benfica, se fossi arrivato a Milanello a 20 anni, e non quasi a 30, avrei vinto almeno un Pallone d’Oro. Rui Costa mi vuole molto bene, ma penso abbia ragione…»

