La Juve è impegnata su più fronti in questo finale di stagione e non solo sul campo. A tenere banco ci sono anche le vicende plusvalenze.

Dopo il ricorso, in attesa dell’udienza del 19 aprile, la FIGC ha deciso di non costituirsi (non può più farlo). Per alcuni è un paradosso e molti pensano che la Federazione voglia prendere le distanze da una sconfitta della Procura ormai considerata concreta. Ai piani alti hanno sparso la voce che si tratti invece di volontà di rimanere “terzi”, ma in diversi pensano non sia così… lo scrive Tuttosport.

