Futuro Massara: la Juventus segue attentamente il ds. I dettagli e il possibile tentativo dei bianconeri per il braccio destro di Maldini

Secondo quanto riportato da Tuttosport, vista la situazione in casa Milan se Massara dovesse liberarsi a breve, la Juventus potrebbe fare un tentativo in extremis per l’ormai ex ds rossonero.

Al momento, però, resta in vantaggio la candidatura di Cristiano Giuntoli.

