Futuro Pioli, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato il destino del tecnico sulla panchina del Milan

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio profilo Youtube, Peppe Di Stefano ha parlato così del futuro di Pioli al Milan:

PAROLE – «Pioli è legato a un altro anno di contratto e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E sono convinto di una cosa: secondo me questa società prima di cambiare Stefano Pioli ci penserà non una, non due, non tre, ma 10 volte. E’ sempre da capire se con altri allenatori, con questo livello della rosa (che non è di primissima fascia, e non è di ultimissima fascia, ma è un livello medio-alto), se il risultato in questi 4 anni di altri allenatori sarebbe stato simile a quello di Pioli».

