Gabbia a DAZN: «Tomori un grandissimo, farà un’ottima stagione». Le parole del difensore del Milan

Matteo Gabbia a DAZN prima di Verona-Milan.

ESSERE SEMPRE PRONTI – «Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che i singoli diano il loro meglio. Il nostro mister è molto bravo in questo, il nostro obiettivo e non far rimpiangere i titolari. Siamo concentrati sulla partita».

TOMORI – «È un grandissimo calciatore, non sono io scoprirlo. Non devo parlare di lui, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Farà una grandissima stagione e siamo tutti contenti di averlo».

